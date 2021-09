Vulcão capaz de provocar tsunami que pode chegar ao Brasil entra em nível de alerta

Um temido vulcão no Atlântico que especialistas dizem que poderia provocar um grande tsunami, do Brasil aos Estados Unidos, em caso de colapso, passou a chamar atenção dos cientistas nos últimos dias por um aumento da atividade sísmica. As informações são do portal O Tempo.

Adormecido há décadas, o Cumbre Vieja começou a mostrar sinais de atividade “moderada” nos últimos dias. O nível de alerta foi aceso por autoridades da Espanha para erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, na costa da África.

A informação foi anunciada pelo portal “MetSul Meteorologia” nesta semana e divulgou que a região de La Palma enfrenta aumento nos movimentos de vulcões "acompanhando a tendência de alta desde 2017 e que ganhou maior força desde 2020". "Nos últimos dias, além de aumentar o volume de movimentos sísmicos, sua intensidade aumentou com abalos que tiveram magnitude superior a 3. A profundidade dos epicentros também diminuiu, em média, de 30 para 12 quilômetros. Só ontem, foram mais de 100 tremores e um teve profundidade de, apenas, 4 quilômetros", detalhou o portal.

"Ele não estava dando sinais de erupção, mas agora ele chegou a um segundo nível. São quatro níveis de alerta. Ele pode vir a ter uma erupção, mas não significa que essa erupção vai gerar um tsunami, mas é uma possibilidade, mesmo que mínima", explicou o pesquisador do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Universidade Federal do Ceará), Carlos Teixeira, em entrevista ao UOL.