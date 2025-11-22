Von der Leyen e Erdogan se encontram no G20 e discutem Ucrânia e fronteiras

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se encontrou com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, durante o G20 na África do Sul. Segundo a europeia, a reunião foi excelente. Ela agradeceu o compromisso pessoal de Erdogan em avançar nas negociações de paz para a Ucrânia.

"A Turquia é um parceiro chave para a Europa e continua sendo essencial na gestão da migração ao longo da rota do Mediterrâneo Oriental", destacou von der Leyen.

Erdogan é um dos poucos líderes da Otan que mantém boas relações com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Von der Leyen destacou que busca cooperação com a Turquia na gestão de fronteiras e no combate ao tráfico de imigrantes. Além disso, a líder europeia afirma que as relações bilaterais entre os países segue avançando. Por fim, a presidente congratulou a Turquia por sediar a COP no próximo ano.