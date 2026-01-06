EUA violaram direito internacional em captura de Maduro, afirma ONU

Os Estados Unidos violaram o direito internacional na operação que capturou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. A afirmação foi feita por uma porta-voz da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, 6.

Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, explicou que a ação violou um princípio fundamental. Este princípio determina que os estados não devem ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de outras nações.

Segundo Ravina Shamdasani, a comunidade internacional deve repudiar a intervenção americana. Caso contrário, envia-se uma mensagem de que países poderosos podem agir livremente contra outras nações, desrespeitando a autodeterminação venezuelana.

Reunião na ONU e audiência

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) se reuniu na segunda-feira, 5, para debater a operação que resultou na captura de Maduro. Paralelamente, o ex-líder e sua esposa, Cilia Flores, foram submetidos a uma audiência de custódia em um tribunal de Nova York.

Durante a reunião da ONU, o embaixador dos EUA justificou a operação como uma "aplicação da lei". Contudo, outros representantes, incluindo o do Brasil, manifestaram repúdio à ação americana.