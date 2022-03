Você aceitaria se casar com alguém por mais de R$ 1 milhão?

Um fazendeiro na Tailândia está em busca de um genro para cuidar das finanças da família e oferece mais de R$ 1 milhão para quem casar com a filha, Karnsita Rodthonga, de 26 anos. O fazendeiro, Arnon Rodthong, de 58 anos, afirma que a moça é virgem, fala inglês e chinês com facilidade. Ele diz que está preocupado com a filha, que já está com 26 anos e continua solteira, por isso a quantia de R$ 1,3 milhão.

Para ser o “candidato perfeito”, o pretendente precisa ser focado no trabalho e em fazer a filha muito feliz. Além disso, ele destaca que a nacionalidade e formação acadêmica do candidato não importam.

“Eu quero um homem diligente. Eu só quero alguém com uma atitude de trabalho. Isso é tudo“, disse o milionário Rodthong.

Karnsita também comentou sobre o assunto. “Se eu tiver que casar com alguém, só quero que ele seja uma pessoa diligente e boa que ama família“, disse a filha do milionário.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política).