Vitória-régia gigante é descoberta após ficar escondida por 177 anos em jardim botânico

Uma equipe de cientistas de um jardim botânico de Londres, na Inglaterra, revelou a descoberta da maior espécie de nenúfar, a vitória-régia, como é popularmente conhecida. As informações são do G1 e da CNN.

VEJA MAIS

A espécie esteve no jardim botânico o tempo todo, mas passou despercebida. Isso porque a planta, com folhas de até três metros de largura, estava sendo tratada com a identidade errada. Os cientistas inicialmente acreditavam que havia apenas duas subespécies de lírios gigantes, a Victoria amazonica e a Victoria cruziana. A nova espécime foi batizada de Victoria boliviana, em homenagem aos parceiros bolivianos da equipe de pesquisa.

Carlos Magdalena, horticultor especialista mundial em nenúfares e líder da equipe de pesquisa, suspeitou durante anos da existência dessa terceira espécie. A oportunidade de de provar suas suspeitas veio quando recebeu uma coleção de sementes das instituições bolivianas Jardim Botânico Santa Cruz de La Sierra e Jardins La Rinconada, em 2016.