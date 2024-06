Vídeo registra momento em que amigos se abraçam antes de serem levados por enchente na Itália

Três amigos foram filmados se abraçando momentos antes de serem arrastados por enchentes repentinas no norte da Itália na última sexta-feira, 01. As duas mulheres e o homem, que tem por volta de 20 anos, estavam em uma caminhada ao longo do rio Natisone, perto da comuna de Udine, quando as águas subiram rapidamente. Bombeiros utilizaram drones, barcos e mergulhadores nas buscas.

Os jovens foram identificados como Patrizia Cormos, de 20 anos, Bianca Doros, de 23, e Cristian Molnar, de 25. Conforme o jornal italiano Corriere della Sera, os dois mais velhos eram namorados. No domingo, os corpos de Cormos e Doros foram encontrados a cerca de 1 km do ponto onde foram vistos pela última vez. As buscas continuam por Molnar, e uma investigação sobre a tragédia foi iniciada.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, uma das jovens fez uma chamada de emergência para a polícia por volta das 13h35 de sexta-feira (8h35 em Brasília), e os bombeiros chegaram rapidamente ao local. Um bombeiro pediu que ficassem próximos a uma ponte, e trabalhadores de emergência tentaram lançar cordas para o resgate, mas o trio não conseguiu ser alcançado e foi levado pela correnteza.

"Jogamos uma corda, mas eles foram literalmente engolidos pelas águas da enchente na nossa frente. Vimos eles desaparecerem", relatou Giorgio Basile, chefe dos bombeiros provinciais em Udine, ao Telegraph.

O principal elemento não é tanto a chuva, mas a força do rio e as correntes muito fortes. Há desfiladeiros, há um refluxo de água e, mesmo para os especialistas, é uma tarefa particularmente traiçoeira.

Cormos, de 20 anos, era estudante da Academia de Belas Artes de Udine e pediu à mãe para se juntar aos amigos no passeio. Doros, que era romena, estudava economia em Bucareste e havia chegado a Udine recentemente para visitar seus pais. Seu namorado, também romeno, tinha viajado da Áustria para vê-los.

Ao Corriere della Sera, a mãe de Cormos mencionou que tinha recomendado à filha que não saísse porque estava cansada. A jovem, no entanto, disse que sairia só "um pouco" para "tirar algumas fotos".