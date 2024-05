VÍDEO: Boi é visto dentro de altar pós enchente no Rio Grande do Sul

Um boi foi visto no altar da igreja de nossa Senhora da Assunção, em Taquari, Rio Grande do Sul (RS). O local estava cheio de lama e com as cadeiras reviradas após enchentes na região. O animal, curiosamente parado, ficou embaixo da imagem de Jesus, localizado no presbitério do santuário. O caso foi gravado pelos moradores da região de Taquari, Rio Grande do Sul (RS) e divulgado pela Associação dos Protetores dos Animais da cidade, no Instagram.

Confira o vídeo do animal no altar:

Taquari, município onde o animal foi encontrado, decretou estado de calamidade no último sábado (4/5). O animal foi resgatado, recebeu os cuidados necessários e passa bem.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)