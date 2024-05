VÍDEO: Político é expulso de partido após vídeos lambendo vaso sanitário e se sujando de fezes

Martin Neumaier, candidato nas próximas eleições municipais de 9 de junho pelo Partido Democrático Livre (FDP), em Aalen, cidade na região de Stuttgart, Alemanha, foi expulso do partido nesta quinta-feira (17). A decisão veio após a circulação de vídeos perturbadores nas redes sociais que mostraram comportamentos inaceitáveis do político alemão. Nas imagens, ele aparece lambendo vasos sanitários e escovas de banheiro, além de se sujar de fezes.

Em uma das gravações, Neumaier aparece lambendo vasos sanitários e escovas em um banheiro público. Outra imagem mostra o político completamente nu e coberto de fezes. Relatos na rede social X, antigo Twitter, indicam que o nude faz parte de um vídeo onde o político aparece sendo penetrado por um brinquedo sexual, enquanto canta o hino alemão.

Após a repercussão do caso, a concelhia de Aalen-Ellwangen do Freie Demokraten, partido ao qual Neumaier pertencia, usou as redes sociais para anunciar a retirada de apoio ao candidato. "Denunciamos as ações mostradas nesses vídeos, que violam diretamente os princípios do nosso partido. Iniciamos um processo disciplinar para a expulsão do indivíduo", declarou.

O comportamento exibido nos vídeos pode ser considerado um fetiche escatológico e se enquadra no que é conhecido como coprofilia, que envolve excitação sexual por meio do contato com fezes, incluindo manipulação, fotografia e, em alguns casos, ingestão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)