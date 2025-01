VÍDEO: Mulher fantasiada de sereia tem a cabeça mordida por peixe gigante durante apresentação

Uma mulher fantasiada de sereia foi atacada por um peixe gigante durante uma apresentação em um grande aquário do parque Xishuangbanna Primitive Forest Park, na província chinesa de Yunnan, na China. A artista, identificada somente como Masha, uma russa de 22 anos, teve a cabeça mordida por um esturjão, animal do qual é retirado o caviar.

Em um vídeo gravado por alguém que está apreciando a apresentação, a jovem aparece nadando lentamente e acenando para os espectadores quando o peixe gigante surge ao lado, avança e morde a cabeça dela por completo. Assista ao momento:

O momento foi rápido e assustou os espectadores. Apesar do susto, Masha consegue se desvencilhar da boca do animal e nadar rapidamente até a superfície. De acordo com o portal O Tempo, a jovem revelou à mídia local que o peixe engoliu alguns dos adereços que usava na hora, incluindo um clipe de nariz. A artista sofreu lesões no pescoço, rosto e olhos, mas está se recuperando bem.

Conforme relatos de jornais locais, foi oferecida uma compensação de £ 78 (pouco mais de 500 reais), enquanto os responsáveis pelo parque tentaram esconder o incidente. Masha também contou que, apesar das fortes dores no pescoço, foi obrigada a retornar ao tanque e finalizar a apresentação.