“Sereia” fica com a cauda presa em aquário e se desespera; vídeo

A imagem em que uma “sereia” ficou momentaneamente presa pela cauda durante uma apresentação em um aquário de um shopping tornou-se viralizou nas redes sociais.

No vídeo, a artista se exibia e interagia com o público, mas em determinado momento, sua cauda de sereia ficou presa no aquário. Após poucos segundos se debatendo desesperadamente, ela conseguiu libertar retirando a cauda com as pernas e emergindo à superfície. Veja:

O incidente ocorreu na África do Sul e foi registrado pelo vendedor Zizwe Ndwandwe, que afirmou que esse tipo de situação não é incomum, segundo a ABC News.