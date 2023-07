Esqueleto no formato de uma sereia intriga banhistas; veja a foto

Um achado surpreendente na praia de Keppel Sands, na cidade costeira de Queensland, na Austrália, chamou a atenção dos banhistas na semana passada. Restos mortais encontrados à beira-mar lembram o corpo de uma sereia e intrigaram frequentadores do local. No entanto, nas redes sociais, internautas apontaram que o esqueleto pertencia, na verdade, a um dugongo, parente do peixe-boi.

Em uma postagem na página CoastfishTV, Bobbi-Lee Oates relatou ter encontrado a "misteriosa criatura" enquanto caminhava pela faixa de areia da Long Beach. O esqueleto encontrado tem aproximadamente 1,8 metro, de acordo com informações do jornal britânico "Daily Star".

Bobbi-Lee Oates descreveu o achado como tendo uma semelhança notável com um humano, especialmente pela forma do crânio, que se assemelhava à cabeça de uma sereia. "Era exatamente como a forma de uma sereia porque parecia ter uma cauda", afirmou.

Logo após a publicação, internautas responderam à postagem informando que os restos mortais encontrados eram, na verdade, o esqueleto de um dugongo, uma criatura marinha sem nenhuma misticidade associada a ela.

O que é um dugongo?

O dugongo é um mamífero marinho que faz parte do mesmo grupo do peixe-boi. Essa espécie em particular é considerada vulnerável à extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, o que ressalta ainda mais a importância de sua preservação.