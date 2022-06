Expedição pela Amazônia realiza soltura de peixes-boi

Uma expedição pelo rio Amazonas, na comunidade Igarapé do Costa, em Santarém, no oeste do Pará, será realizada através de uma parceria firmada entre o jardim Zoológico da UNAMA (ZOOUNAMA) e a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres – Renctas para a soltura de espécimes de peixes-boi. Estes animais passaram pelo ‘Projeto Peixe-Boi’ e serão reintroduzidos à natureza e monitorados por um rádio transmissor adaptado para a densidade do rio. O início da expedição será no dia 1º de julho. Neste primeiro dia, seis animais serão soltos.

Estes mamíferos de água doce encontram-se ameaçados de extinção por causa da caça predatória e comercial.

O biólogo Hipócrates Chalkidis, que coordena o jardim zoológico, destaca que, para reverter o quadro de ameaça à extinção, projetos são fundamentais, pois fortalecem o compromisso com a biodiversidade existente na fauna e flora brasileira, em especial na Amazônia. “O Projeto Peixe-boi, do ZOUNAMA é o único do estado do Pará que possui uma unidade na área urbana e uma unidade flutuante na região de rios. Nosso projeto surgiu da necessidade de abrigar os filhotes órfãos e que tiveram uma segunda chance de viver”, ressalta.

Para que estes animais tivessem uma segunda chance, foi necessária uma rede de apoio multidisciplinar. Neste projeto, estão envolvidos, por meio dos órgãos ambientais, comunidades ribeirinhas e profissionais comprometidos com o manejo e bem-estar animal para um resultado satisfatório, biólogos, médicos veterinários, tratadores, entre outros.

Peixe-boi da Amazônia

Endêmico da Bacia Amazônica, o peixe-boi (Trichechus inunguis) se distribui por todos os principais afluentes, rios menores e lagos, desde o Peru, Colômbia e Equador, até a foz, no Atlântico. No Brasil, ele está presente em praticamente todos os principais rios da Amazônia, mas é limitado por cachoeiras, corredeiras e por barragens. Ele é essencialmente herbívoro, não-ruminante e alimenta-se, principalmente, de plantas aquáticas e semiaquáticas, raízes e vegetação de áreas alagadas, incluindo frutos de palmeiras e dos igapós.

Serviço:

Expedição pelo Rio Amazonas

Data: 1º de julho de 2022

Local: Porto em frente à Praça Tiradentes, na avenida Tapajós

Hora: 8h