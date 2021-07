VÍDEO: Em alta velocidade, condutora bêbada colide com bomba de combustível

Uma mulher, de 23 anos, bateu com o carro em uma bomba de gasolina e deu início a um incêndio no veículo. Visivelmente bêbada, ela também estava levando os dois filhos dentro do carro. Câmeras de segurança do posto de gasolina gravaram o momento em que ela dirigia em alta velocidade até colidir com a bomba. Segundo o UOL, o impacto fez com que o carro decolasse antes de cair no chão e iniciar um pequeno incêndio.

De acordo com a polícia, o acidente só não terminou de forma mais grave pois o local possui um sistema de segurança de emergência. O dispositivo ligou automaticamente e evitou que o tanque subterrâneo fosse alcançado pelo incêndio, caso houvesse uma explosão. A mulher e as crianças dentro do carro não sofreram lesões mais graves devido os airbags do carro terem sido assinados. No entanto, o veículo ficou com a frente completamente amassada.

Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e a mulher foi presa.