Vídeo: mulher arranca máscara de motorista de aplicativo e tosse na vítima

Um motorista de aplicativo foi atacado por um grupo de mulheres depois que o homem pediu que uma das passageiras colocasse a máscara de proteção. Descontentes, o grupo cancelou a viagem e agrediu o motorista. O caso ocorreu em São Francisco, nos Estados Unidos, no último domingo (7).

A corrida já estava em andamento quando Subhakar Khadka percebeu que uma das passageiras estava sem a máscara e solicitou que ela colocasse o item obrigatório. Após uma negativa da mulher, o motorista decidiu parar em um posto e só prosseguir com a viagem caso ela cumprisse a regra.

“Ela começou a me insultar, me xingando, questionando minha masculinidade. As outras mulheres estavam até falando em atirar em mim, dizendo que chamariam seus primos para atirar em mim. Elas estavam até zombando da minha etnia”, disse Khadka, que tem origem indiana.

No vídeo gravado pela câmera de segurança do carro, a mulher sem máscara pode ser vista gritando: “Fodam-se as máscaras”. Ela tosse repetidamente, enquanto as amigas riem e esbravejam palavrões ao fundo. Em outro momento, a mulher agarra o celular de Khadka do painel do veículo e arranca violentamente a máscara do rosto dele.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.



He’s taking a few days off.



SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw — Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021

A Polícia de São Francisco analisou as imagens do ataque e disse que uma das mulheres pulverizou uma substância, provavelmente um spray de pimenta, no carro de Khadka. O incidente é investigado, e a empresa de aplicativo declarou que a passageira que iniciou a corrida foi banida da plataforma.