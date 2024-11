VÍDEO: Modelo tem coroa arrancada no Miss Grand Internacional

O concurso de beleza Miss Grand Internacional 2024 foi marcado por uma confusão que ocorreu no final do evento, realizado em Bangkok, na Tailândia, no dia 25 de outubro. Vídeos da situação viralizaram nas redes sociais.

A confusão foi desencadeada após um membro da equipe de Myanmar se revoltar com o resultado e decidir arrancar a coroa de sua própria concorrente, Thae Su Nyein, que ficou em terceiro lugar no concurso.

Nas imagens que circulam na web, também é possível ver o diretor do Miss Grand Myanmar, Htoo Ant Lwin, arrancando a faixa da jovem de 18 anos que deixou a competição aos prantos. Na ocasião, o homem ainda gritou com uma pessoa que filmava a briga e acusou a organização de exigir dinheiro em troca da coroa principal do concurso.

Veja o vídeo:

Após toda a situação, Htoo se justificou, alegando que Thae Su estava visivelmente abalada com a posição em que foi colocada no concurso. A jovem miss acabou sendo desclassificada por violação dos termos de conduta do concurso e teve sua coroa retirada, enquanto o diretor foi banido do evento indefinidamente, segundo o “Daily Mail”.

Quem venceu o Miss Grand Internacional 2024 foi a indiana Rachel Gupta, e a segunda colocada, foi a filipina Christine Juliane Opiaza. A modelo Talita Hartmann representou o Brasil na competição e terminou em quinto lugar.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)