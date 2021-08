VÍDEO: Macaco viraliza ao colocar ‘máscara’ contra Covid-19 no rosto e sair andando em parque

A pandemia ainda não acabou e os cuidados contra a proliferação dos vírus da Covid-19 ainda são necessários. Um macaco espertinho parece ter entendido o recado e viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (23), reproduzindo a ação de se proteger contra o coronavírus usando uma máscara.

No vídeo, um grupo de, no mínimo, três primatas são vistos tranquilos aproveitando uma tarde, em uma área arborizada, que seria um parque. Mas, um deles chama a atenção do internauta ao pegar uma máscara de pano do chão e colocar no rosto. De repente, ele sai andando com o pedaço de tecido cobrindo a cabeça. Veja: