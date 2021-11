Vídeo: Japão apresenta bicicleta voadora e choca o mundo

Uma startup surpreendeu o mundo ao apresentar o que seria uma espécie de uma bicicleta voadora motorizada. O veículo, também chamado de hoverbike, foi projetado pela A.L.I. Technologies e pode ser considerado uma obra-prima da engenharia, devido ao seu alto nível tecnológico e de construção. Ele tem apenas um lugar composto por materiais leves (o peso é de apenas 300kgs) e equipado com seis rotores. As informação são do Portal Yahoo.

Chamada inicialmente de Xturismo, a bicicleta voadora poderá custar, quando lançada oficialmente, quase R$ 4 milhões. A startup idealizadora do projeto informou que ela pode alcançar até 100km/h com autonomia de 40 minutos, graças à mistura entre propulsores a combustão e elétricos. O teto operacional, porém, não foi revelado.

Segundo o CEO da startup, Daisuke Katano, o maior obstáculo mercadológico para o produto são as regulamentações de voo do país.

A A.L.I. Technologies é uma das empresas de mobilidade mais promissoras do Japão e conta com importantes financiadores e patrocinadores, como o jogador de futebol ex-Botafogo Keisuke Honda e gigantes do setor automotivo e tecnológico, como a Mitsubishi e a Kyocera.

A empresa planeja um lote inicial de apenas 200 unidades da XTurismo, que devem ser vendidas em 2022.