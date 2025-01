Vídeo: Idosa tenta embarcar em esteira de bagagem na Rússia

Uma cena curiosa movimentou o aeroporto de Vladikavkaz, na Rússia. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher de 74 anos, após realizar o check-in no balcão, confundiu o caminho de acesso ao embarque e subiu na esteira destinada ao transporte de bagagens.

Vestida de amarelo, a idosa seguiu pela esteira que leva as malas ao compartimento de carga. Inicialmente não notada por funcionários, ela tentou corrigir o equívoco ao perceber que algo estava errado, mas acabou caindo no processo. A idosa não sofreu ferimentos e foi rapidamente socorrida pela equipe do aeroporto.

Segundo a rede de televisão russa REN TV, a mulher tinha passagens para um voo entre Vladikavkaz e Moscou. O aeroporto emitiu uma nota explicando que a família havia deixado a senhora no local e avisado aos funcionários que ela precisava de ajuda para se locomover. “A mulher foi acompanhada até os assentos próximos ao balcão para iniciar o check-in. No entanto, poucos minutos depois, ela saiu da sala de espera, subiu na balança de bagagem e acabou caindo”, diz o comunicado.

VEJA MAIS

Após a queda, a mulher foi atendida no posto médico do aeroporto, onde foram constatados pressão e pulso elevados. Uma ambulância foi acionada para garantir o atendimento necessário. A família foi contatada e a levou para casa após o incidente.

O aeroporto reforçou, em nota, a importância de utilizar o serviço de acompanhamento de passageiros, disponível no momento da compra da passagem, para evitar situações como esta. Embora o episódio tenha gerado susto, ele terminou sem maiores complicações e serviu como alerta para a importância de oferecer suporte adequado a passageiros que necessitam de assistência especial.