VÍDEO: grupo escala prédio em chamas e faz salvamento dramático de crianças

Três crianças foram salvas por um grupo de homens em um apartamento em chamas no último dia 6. O vídeo do esforço heroico de resgate viralizou nas redes sociais.

Rescue of three children from a burning apartment in Kostroma. Passers-by staged a real rescue operation as it was necessary to act urgently. 🇷🇺 🤩 pic.twitter.com/EB6DxT6Xti — Amazing Posts (@AmazingPosts_) June 12, 2021

Os homens escalam um cano da calha externa até chegar ao andar onde estavam as crianças. Eles formaram uma corrente humana para salvá-las. O incidente aconteceu em Kostroma (Rússia). As crianças estavam sós, sem a supervisão de adultos.

Primeiro, os vizinhos tentaram arrombar a porta da frente, mas não conseguiram. O fogo se espalhava até decidirem por uma manobra mais arriscada, de escalar o prédio.

Um dos homens, no terceiro andar, pega uma criança a repassa para o outro, mais embaixo, que passa para o terceiro homem. A criança é então entregue com segurança a uma mulher no chão. O procedimento se repetiu com as duas outras crianças.

Em seguida, os bombeiros chegaram e controlaram as chamas.