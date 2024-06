VÍDEO: Frutas nos EUA chamam atenção por forte consistência e elasticidade

Diversos vídeos de moradores dos Estados Unidos vem viralizando nas redes sociais por mostrarem como as frutas do país estão com uma forte consistência e elasticidade, quando elas deveriam, naturalmente, serem fáceis de serem cortadas. Em um dos virais, uma mulher tenta dobrar um pedaço de melancia e somente com um esforço maior do que o normal consegue quebrar um pedaço do fruto.

Nos comentários do vídeo, vários brasileiros fizeram suas observações quanto À consistência das frutas. "No Brasil só de tocar na melancia ela já quebra", disse um. "Isso é tudo menos melancia. Meu Deus, moça, prova a do Brasil que você vai amar", escreveu outra. Um terceiro relatou sua experiência na degustação de frutas no país: "Gente, em 2019 eu tava lá nos EUA e as frutas tinham gosto de tudo, menos de fruta natural. Acho que agora só tá mais escancarado mesmo".

Em outro vídeo, a pessoa tenta amassar um abacate, mas sente dificuldade em deformar o fruto.

