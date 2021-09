VÍDEO: Ex-hacker ensina a encontrar câmeras escondidas em quartos de hotéis e pousadas

Um usuário britânico do TikTok que se descreve como um “ex-hacker” compartilhou dicas para localizar câmeras escondidas em hotéis e quartos do Airbnb. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Marcus Hutchins, que ensina segurança cibernética e postagens usando o identificador @malwaretech, recomenda iluminar a sala quando você chegar para procurar qualquer dispositivo de gravação em potencial.

Em um vídeo compartilhado na plataforma de mídia social, Marcus disse que a primeira coisa que você deve procurar por dispositivos que estão convenientemente colocados onde um voyeur gostaria.

“Veja o detector de fumaça, por exemplo. Ele está colocado logo acima da cama”, ele explicou enquanto guiava a própria câmera para o teto.

“Agora, uma maneira de ver se o dispositivo é uma câmera é direcionar uma luz forte para ele. Se você acertar a lente de uma câmera, ela refletirá um reflexo azulado. Agora você pode testar isso iluminando com o seu telefone e vendo como a câmera fica quando colocada sob uma lanterna.”

Ele então se move para um despertador digital ao lado da cama, que também tem uma câmera escondida atrás do vidro espelhado.

No vídeo, que alcançou mais de 5,5 milhões de visualizações, ele explicou como é possível ver se uma câmera está lá ao direcionar uma luz forte para o vidro.

“Essa técnica também pode funcionar em espelhos bidirecionais”, acrescentou.

Marcus também fez a revelação perturbadora de que alguns carregadores USB podem ter minúsculas câmeras escondidas dentro, as quais, mais uma vez, você pode descobrir se direcionar uma luz sobre elas.

“Essas câmeras são muito pequenas, como vocês podem ver aqui, então podem ficar escondidas em qualquer coisa, até mesmo em um buraco na parede”, ele continuou.

“Você deve verificar todos os dispositivos suspeitos ou orifícios que estão voltados para o chuveiro, vestiário ou a cama”, aconselhou.

Ele também alertou como as câmeras de visão noturna usam LEDs infravermelhos para ver; você pode identificá-los desligando a luz e usando a câmera frontal do telefone para vê-los.

“A câmera frontal é a única que tende a funcionar, já que a câmera traseira tem um filtro IR”, explicou Marcus.

Nos comentários, ele acrescentou: “Isenção de responsabilidade: este não é um Airbnb real, é uma configuração de palco para demonstrar como encontrar câmeras.”

O vídeo de Marcus atraiu mais de 5.000 comentários, com muitos usuários horrorizados com o quão sutil e complicado localizar as câmeras escondidas pode ser.

“Novo medo desbloqueado”, escreveu um usuário, enquanto outro comentou: “Outra razão para nunca sair de minha casa hahahaha.”

"É isso, estou tomando banho de roupa", brincou um quarto.

O que fazer?

Há alguns poucos casos de hóspedes que encontraram câmeras escondidas ao redor do mundo. Isso indica que a maioria dos empresários de hospedagem é honesta e, nestes tempos de avaliação, uma denúncia, além das implicações legais, pode significar o fim do negócio com a repercussão nas redes.

Em todos os casos reportados, os hóspedes que descobriram o crime chamaram a polícia e o dono do estabelecimento foi preso. Então, essa é a dica.