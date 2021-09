Vai viajar no feriadão? Veja quanto está o preço das passagens intermunicipais no Terminal de Belém

Com o feriado de 7 de setembro caindo na terça-feira e a possibilidade de muitas pessoas 'enforcarem' a segunda, os quatro dias de folga devem levar vários belenenses aos municípios do interior do Estado. Segundo pesquisas feitas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Diesse/PA) sobre os custos das passagens no Terminal Rodoviário de Belém, revelou que, em relação ao mesmo período do ano passado, o transporte intermunicipal de passageiros e as passagens em ônibus urbano para Mosqueiro não tiveram reajustes.

No caso do Transporte Rodoviário Intermunicipal de passageiros, o Dieese explica o último reajuste oficial foi autorizado pelo Governo do Estado através da Resolução da ARCON/PA nº 06/2019 de 29 de novembro de 2019 e publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.043 do dia 02 de dezembro do mesmo ano. Já o Transporte Rodoviário Interestadual de passageiros está mais caro em cerca de 4,10% em relação ao mesmo período do ano passado, o reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT em 23 de fevereiro deste ano.

No caso especifico da linha urbana para Mosqueiro (gerenciada pela Prefeitura de Belém), as passagens também não tiveram reajustes nos últimos 12 meses. O último aumento na passagem foi autorizado pela Prefeitura de Belém/SEMOB em maio de 2019, quando o valor saiu de R$ 5,30 para R$ 5,80. O Dieese resalta que a passagem urbana para Mosqueiro gerida pela Prefeitura de Belém é menor que o valor cobrado pela mesma passagem na Linha Intermunicipal, operada pela Empresa COOPETPAN no transporte de passageiro para a ilha, que tem o custo de R$ 12,00.

Veja os preços das passagens de ônibus intermunicipais pesquisadas pelo Dieese/PA para os principais Municípios/Balneários do Pará para as viagens neste feriadão de 7 de setembro.

Bragança: R$ 48,00;

Cametá: R$ 64,00 (com a travessia);

Capanema: R$ 38,00;

Castanhal: R$ 16,00;

Colares: R$ 25,50;

Mosqueiro: R$ 5,80 (ônibus urbano fora do Terminal administrado pela Prefeitura de Belém) ou R$ 12,00 (ônibus intermunicipal da linha regular administrado pela empresa COOPETPAN);

Marabá: R$ 100,00;

Salinas: R$ 48,00;

São Caetano de Odivelas: R$ 27,00;

Tucuruí: R$ 96,00 (Diurno) e R$ 103,00 (noturno);

Vigia: R$ 22,50.