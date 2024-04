VÍDEO: Elefante ataca turistas durante passeio em safári na África

Um ataque de elefante assustou turistas que passeavam pelo safári do Parque Nacional de Kafue, na África, no último sábado (30). O grupo que participava da excursão foi perseguido pelo animal por mais de 800 metros. Segundo o portal britânico DailyMail, uma idosa norte-americana, de 80 anos, faleceu e outras cinco pessoas ficaram feridas.

Ainda segundo a publicação, o elefante, que mede cerca de três metros e pesa aproximadamente cinco toneladas, alcançou o veículo dos turistas e colidiu contra eles, fazendo com que o carro capotasse. No vídeo que viralizou nas redes sociais, os turistas aparecem gritando desesperadamente ao verem o animal se aproximando. Em seguida, um guia tenta assustar o elefante com gritos, mas não consegue. Confira!

Keith Vincent, CEO da empresa responsável pelo passeio e conservação do safári, confirmou a morte de uma norte-americana, de 80 anos. Outra pessoa ficou gravemente ferida e quatro sofreram ferimentos leves. Segundo o gestor, o ataque ocorreu pela manhã de sábado, às 09h30.

“Este é um acontecimento extremamente trágico e apresentamos as nossas mais profundas condolências à família da hóspede que faleceu. Também estamos, naturalmente, apoiando todos os envolvidos neste incidente angustiante. O falecido será repatriado para os EUA”, relatou Vincent ao DailyMail.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)