VÍDEO: Promotor chama advogada de galinha no tribunal: 'Faz striptease'

Um promotor de Justiça chamou uma advogada criminalista de “galinha garnizé” e disse que ela faria “striptease” durante uma sessão do Tribunal do Júri, em Belo Horizonte (MG), no último dia 26. Após a fala do representante do Ministério Público estadual (MP-MG), a advogada pegou o celular e registrou a sua indignação com a situação:

“Momento em que o IRMP se volta a Dra. Sarah Quinetti e a chama de galinha garnize e faria stripitzer [sic]”, relata um trecho da ata da audiência.

Os advogados Rodrigo Badaró e Rogério Varela, integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, protocolaram reclamação disciplinar contra o promotor Francisco Santiago.

“Como se vê, ao invés de utilizar suas prerrogativas funcionais e o tempo da acusação para convencer os jurados, o Promotor de Justiça optou voluntariamente por dirigir ofensas à advogada Sarah Quinetti Pironi, que se encontrava no pleno exercício de sua função de previsão constitucional”, diz trecho da representação enviada à corregedoria do CNMP.

“Em 13 anos de advocacia, nunca tinha passado por isso. Fui desrespeitada e humilhada”, diz a advogada Sarah Quinetti.

O julgamento em andamento envolvia um caso de homicídio e acabou sendo adiado.