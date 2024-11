VÍDEO: Donald Trump dança Village People após vencer eleição presidencial nos EUA

O candidato republicano Donald Trump celebrou sua vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos dançando ao som de “Y.M.C.A.”, hit da banda Village People. Após ser eleito presidente pela segunda vez, Trump subiu ao palco para agradecer o apoio dos eleitores e, ao término de seu discurso de vitória, dançou a famosa música dos anos 1970.

A eleição acirrada terminou com Trump superando a marca dos 270 delegados necessários para vencer, derrotando a candidata democrata Kamala Harris e garantindo seu retorno a Casa Branca. Trump levou mais da metade dos 50 estados, incluindo vitórias decisivas em estados-pêndulo como Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin, além de conquistas importantes no Texas e em Ohio.

Durante a campanha, “Y.M.C.A.” foi tocada em diversos eventos de Trump, gerando controvérsias com o Village People. Em 2020, o grupo americano protestou contra o uso da canção e de outro de seus sucessos, “Macho Man”, em comícios do republicano.

No entanto, o vocalista Victor Willis afirmou recentemente que, apesar de não apoiar Trump, o ex-presidente tem o direito de usar a música, pois adquiriu a licença de uso por meio da BMI, empresa de gerenciamento de direitos autorais. O uso de “Y.M.C.A.” também fez com que a canção voltasse às paradas de sucesso da Billboard.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)