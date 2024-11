Eleição de Trump nos EUA faz dólar chegar a máxima histórica de R$6,12

A eleição de Donald Trump na manhã desta quarta-feira (6) provocou uma grande agitação no mercado financeiro internacional.

No Brasil, o dólar atingiu a máxima de R$ 6,12 as 11h05, maior alta da história da moeda.

A vitória do Republicano também potencializou a alta do Bitcoin, já que Trump havia se posicionou a favor das criptomoedas. Nesta manhã o bitcoin atingiu US$ 74.626,32 (R$ 449.105,82).

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)