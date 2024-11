Helder Barbalho parabeniza Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais

Após a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais americanas, vários chefes de estado de vários países e outras autoridades mundiais ou do Brasil parabenizaram o novo presidente.

Na manhã desta quarta-feira (6) o governador do Pará, Helder Barbalho, também parabenizou o americano. Em texto publicado nas redes sociais, Helder ressaltou as históricas relações de parceria entre Brasil e EUA, e o desejo pela democracia americana.

“As relações de parceria entre os Estados Unidos e Brasil são históricas e o momento agora requer grandeza. O Brasil é a maior nação da América do Sul e os EUA, a maior potência do mundo. O pragmatismo, a diplomacia e o histórico das relações bilaterais devem ser os únicos fatores a guiar a relação entre esses dois povos. Parabenizo a democracia americana e desejo sucesso ao presidente eleito”, declarou o governador.

VEJA MAIS

Reação internacional

Vários líderes mundiais parabenizaram Trump pela vitória na manhã de hoje. O presidente argentino, Javier Milei, saudou a "formidável vitória eleitoral" de Trump em uma mensagem em inglês na qual lhe desejou "sucesso e bênçãos".

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky também saudou Trump e afirmou que deseja que a eleição do republicano traga uma "paz justa" para a Ucrânia.

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também parabenizou Trump e disse que "a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada".

No oriente, líderes como Benjamin Netanyahu, o emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, e o presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi, manifestaram o desejo de continuar trabalhando com o futuro presidente para a paz no Oriente Médio.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)