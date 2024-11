VÍDEO: Deserto saudita fica coberto de neve pela 1ª vez na história

Um fenômeno deixou dunas da região Al-Jawf, no deserto de Al-Nafūd, na Arábia Saudita, cobertas de neve no último domingo (3). Segundo o relatório do jornal Khaleej Times, foi a primeira vez na história que nevou no local de paisagem desértica.

Surpresas com o fenômeno inesperado, um grande número de pessoas subiu as montanhas para registrar o deserto árido transformado em cenário de inverno.

Confira os registros:

Pela primeira vez na História, deserto saudita fica coberto de neve (Foto: Reprodução/X)

O deserto de Al-Nafud costuma marcar temperaturas que podem chegar a 55ºC em alguns pontos, o que torna a formação de gelo no local ainda mais surpreendente.

Agências de notícias locais informaram que intensas chuvas acompanhadas de granizo vem atingindo a região desde o dia 30 de outubro. Na última segunda-feira (4), uma tempestade varreu partes da região de Al-Jawf.

VEJA MAIS:

O Departamento Meteorológico atribui esses padrões climáticos à “extensão dos sistemas de baixa pressão no Mar Arábico, que estão se movendo em direção a Omã”. Apesar da recente queda de neve, as projeções indicam aumento das temperaturas médias na região.

Os meteorologistas alertaram que, em breve, isso pode levar a padrões climáticos cada vez mais erráticos e extremos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)