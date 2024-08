VÍDEO: Cachorro invade campeonato de jiu-jitsu e interrompe luta para 'proteger' tutor

Enquanto os Jogos Olímpicos de Paris acontecem, um vídeo mais antigo voltou a viralizar nesta semana. A cena mostra um momento inusitado em um campeonato de jiu-jitsu realizado em Valparaíso, no Chile, em 2022. No meio de uma das partidas, um cãozinho invadiu a arena, com a clara intenção de interromper a luta e ajudar seu tutor.

O animal, que parece ter se preocupado com a integridade física de seu tutor, um dos atletas, atravessou o ringue e se posicionou entre os lutadores, como se quisesse por um fim àquela que, para ele, parecia ser uma "briga". A reação do público foi imediata: aplausos e risadas tomaram conta do ginásio.

O tutor do doguinho ficou sorridente ao perceber a presença dele, e o seu oponente agiu da mesma forma. Imediatamente, os participantes pararam a luta e o cãozinho foi retirado da área por um árbitro sob aplausos da plateia.

Nas redes sociais, o vídeo gerou diversos comentários divertidos. "O pobre do lutador nas Olimpíadas receberia punição", disse um internauta. "Canalhas! estão tirando a vitória de um cachorro", brincou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)