VÍDEO: Mulher se joga em carro para 'simular' atropelamento e viraliza na web

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança se jogando na frente de um carro para simular um atropelamento em Alfenas, na região Sul de Minas Gerais. O incidente ocorreu na manhã de quarta-feira (31), na Avenida Jovino Fernandes Sales, e viralizou nas redes sociais.

De acordo com imagens de uma câmera de segurança, a mulher, vestida com um moletom cor de rosa, é vista parada ao lado de uma van, observando o movimento dos carros. De repente, ela corre para o meio da rua e se joga sobre o capô de um veículo que já havia reduzido a velocidade.

A cena mostra a mulher escorregando lentamente do capô e caindo no chão, enquanto uma fila de carros começa a se formar atrás do veículo envolvido na falsa colisão.

VEJA MAIS

Apesar da dramaticidade da cena, o motorista do carro conseguiu parar antes de acertar a mulher, que continuou deitada no chão até o fim do registro. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros informaram que não foram acionados para a ocorrência.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)