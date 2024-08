VÍDEO: Brasileiro salva criança de cair de prédio na Espanha

Um brasileiro evitou uma tragédia ao salvar um menino de 6 anos que estava prestes a cair da varanda do segundo andar de um prédio na cidade de Alicante, na Espanha, na tarde da última segunda-feira (19).

Identificado como Felipe David, o brasileiro de 29 anos estava trabalhando no apartamento ao lado quando escutou a criança gritando por ajuda. O homem, então, se deslocou pela fachada até chegar ao ponto em que o menino estava agarrado no guarda-corpo da varanda e o salvou.

Agora conhecido como "herói" no país, Felipe explicou em entrevista à imprensa espanhola que não pensou muito no risco que corria antes de agir para salvar a criança, porque o mais importante era a vida da criança e ele era a pessoa mais próxima. O momento do resgate foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais por testemunhas. Veja:

Ao canal À Punt, o brasileiro disse que pensou em seu filho quando se deparou com a cena.

"Ouvi pessoas gritando, olhei pela janela e vi que o menino estava com metade do corpo para fora. Eu era a pessoa mais próxima e estava prestes a voltar para casa. Vi que conseguia alcançá-lo apesar da altura considerável. Tenho um filho de sete anos e, quando vi aquela cena, pensei no meu filho", contou Felipe.

Segundo a imprensa local, o menino é natural da França e estava de férias com os pais na Espanha. Em entrevista à Rádio Alicante, Felipe revelou que o garoto é autista e não tinha consciência do perigo que corria. Os pais e um irmão estavam dormindo após o almoço e não se deram conta do incidente.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)