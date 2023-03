PM salva criança de engasgamento em Fortaleza

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará salvou uma criança que estava se engasgando e desmaiou, no sábado (25), em Fortaleza. Os militares da 2ª Companhia do 18º Batalhão Policial Militar estavam a caminho de uma ocorrência de furto quando foram abordados pela mãe da criança em uma rua da capital cearense.

Durante o trajeto, a equipe notou uma mulher desesperada pedindo socorro com a filha desacordada nos braços devido ao engasgamento. Os policiais imediatamente foram até a família e realizaram a manobra de desengasgo conhecida como "Manobra de Heimlich".

Criança foi atendida em unidade de saúde

Em seguida, a criança foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Conjunto Ceará para ser examinada pelos profissionais de saúde.

A equipe da PMCE realizou o salvamento da criança que teve o atendimento imediato dos militares. Graças à rápida intervenção, a criança foi salva e se recuperou sem complicações.

A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias respiratórias de uma pessoa que está engasgada.