VÍDEO: bondinho descarrila e deixa 15 mortos e 18 feridos

O Elevador da Glória, tradicional bondinho turístico de Lisboa, em Portugal, descarrilou e tombou nesta quarta-feira (3), deixando 15 mortos e 18 feridos, segundo informações da Polícia de Segurança Pública (PSP). Entre os feridos, cinco estão em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 18h05, no horário local (14h05 em Brasília). De acordo com a emissora portuguesa SIC, a provável causa foi o rompimento de um cabo de tração, o que teria comprometido o sistema de freios da composição.

Especialista aponta falha no sistema de segurança

"É provável que um cabo de tração tenha se rompido e, ao romper, os freios que deveriam funcionar não atuaram como esperado", afirmou Fernando Nunes da Silva, especialista em Engenharia e ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa, em entrevista à emissora.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram o funicular totalmente destruído após colidir com um prédio em uma das ladeiras da capital portuguesa.

"Bateu com uma força brutal num prédio e se despedaçou como uma caixa de papelão. Foi uma pancada muito forte, algo impressionante. Não tinha nenhum tipo de freio", relatou uma testemunha à SIC.

Funicular é um dos mais antigos de Lisboa

Em operação desde 1885, o Elevador da Glória liga a praça dos Restauradores ao jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, em um trajeto de aproximadamente 265 metros pela calçada da Glória. O veículo pode transportar até 43 passageiros e passou por uma grande reforma em 2022, além de manutenções periódicas em 2024.

Presidente de Portugal se manifesta sobre o acidente

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou pesar pela tragédia. Em comunicado oficial, afirmou:

"O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".