Ao usar o banheiro, rapaz encontra cobra venenosa dentro do vaso; assista

Imagine estar prestes a se sentar no vaso sanitário e se deparar com uma cobra venenosa escondida na água? Um homem vivenciou essa cena digna de filme de terror na semana passada.

Ray Sopha não imaginava que o motivo do vaso estar entupido seria por causa da presença do animal. Apesar do susto, ele ainda tentou dar a descarga duas vezes para expulsar a serpente, mas não teve sucesso.

O rapaz, que mora em Pailin (Camboja), resolveu que a melhor opção seria entrar em contato com algum controle de animais selvagens, que pudesse ajudá-lo a retirar a cobra do vaso. Ele saiu do banheiro para pedir socorro, mas quando voltou, percebeu que a serpente havia sumido sem deixar rastros.

Após o ocorrido, Ray revelou que a família não utiliza mais o banheiro em que o animal apareceu e que eles também tomam bastante cuidado antes de sentar em qualquer vaso sanitário da casa.

"Estou aliviado por ter notado a criatura antes de me sentar. Só vi coisas assim acontecerem na TV, nunca pensei que aconteceria comigo na vida real", disse, de acordo com o site do Mail Online

Veja o vídeo: