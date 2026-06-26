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Venezuela tem novo terremoto e número de mortos chega a 920

Estadão Conteúdo

Um novo terremoto de magnitude 4,7 foi sentido no centro da Venezuela às 18h16 (de Brasília).

O tremor teve como epicentro uma região localizada a 54 quilômetros de El Limón, no estado de Aragua, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O sismo, embora mais fraco, pode abalar ainda mais as estruturas já danificadas pelos terremotos de quarta.

Em sua conta no X, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou que o número de mortos chegou a 920, com 3.360 pessoas feridas.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse que recebeu uma ligação do presidente dos EUA, Donald Trump, e do secretário de Estado americano, Marco Rubio, na qual eles reafirmaram o apoio do governo dos Estados Unidos neste momento difícil para o país.

"Eles reafirmaram seu compromisso em apoiar os esforços de resposta com o envio de equipes de resgate e equipamentos especializados, bem como em fornecer apoio para abrigos temporários e ajuda humanitária às famílias afetadas", disse a presidente interina também no X.

Rodríguez também publicou uma mensagem na qual o presidente da China, Xi Jinping, oferece ajuda para resgate e reconstrução do país após a catástrofe.

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