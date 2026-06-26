Brasil envia hospital de campanha para a Venezuela

O governo brasileiro, por meio da Marinha e com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), enviará um hospital de campanha para a Venezuela. A ação, anunciada nesta sexta-feira (26/6), visa auxiliar as vítimas dos terremotos que devastaram partes do território venezuelano. O voo humanitário partirá neste sábado (27/6) da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

Além dos equipamentos para a montagem da unidade hospitalar, profissionais de saúde, remédios, insumos médicos e purificadores de água também serão transportados para o país vizinho.

Equipe de resgate brasileira já atua no país

Na tarde desta sexta-feira (26/6), 44 especialistas brasileiros em resgate já haviam chegado ao território venezuelano. Eles auxiliarão nas buscas por desaparecidos, reforçando os esforços de socorro na região afetada pelos tremores.

Ajuda internacional é mobilizada para a Venezuela

Mais de 17 países, além da Organização das Nações Unidas (ONU), ofereceram o envio de ajuda para a Venezuela após os fortes tremores. A mobilização internacional inclui assistência humanitária e o deslocamento de equipes de resgate de diversas nações.

Balanço de vítimas dos terremotos

Até o momento, 920 mortes foram confirmadas devido aos terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24/6). As autoridades venezuelanas calculam que o número de feridos já ultrapassa os 3 mil.

Ainda não há estimativas oficiais sobre a quantidade de pessoas desaparecidas. No entanto, iniciativas da sociedade civil calculam que cerca de 50 mil pessoas seguem com paradeiro desconhecido.