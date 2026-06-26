Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Centcom confirma ataques dos EUA no Estreito de Ormuz, enquanto Irã relata explosões

Estadão Conteúdo

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) confirmou na tarde desta sexta-feira, 26, ter conduzido ataques contra o Irã, em resposta a ofensiva persa contra navios comerciais no Estreito de Ormuz na véspera. Poucos minutos antes do comunicado, a Axios havia adiantado que operações americanas estão sendo realizadas no estreito, em meio a relatos da mídia iraniana sobre barulhos de explosões.

Em publicação na rede social X, o órgão afirmou que a ofensiva foi uma resposta ao ataque iraniano contra um navio comercial que transitava pelo estreito na quinta-feira (25). Segundo o Centcom, foram atingidos depósitos de mísseis e drones, além de instalações de radar costeiro do Irã.

Estes são os primeiros ataques entre EUA e Irã desde que os dois países assinaram, no último dia 17, um acordo provisório de paz para colocar fim à guerra, iniciada no fim de fevereiro.

Segundo a agência iraniana Nour News, houve um ataque a um píer na cidade de Sirik, na porção leste do Estreito de Ormuz, ao sul do Irã.

A ação americana ocorre horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusar o Irã de atacar navios que atravessam o Estreito de Ormuz com drones. Em coletiva de imprensa nesta tarde, o republicano evitou responder a perguntas se realizaria nova ofensiva contra o país persa e se o recrudescimento de tensões sinalizaria um fim do cessar-fogo, afirmando apenas "vocês vão ver" aos repórteres presentes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/NEGOCIAÇÕES/ORMUZ/TRUMP/ATAQUE/EXPLOSÕES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

terremoto

'Segurei firme no batente até todos os andares desabarem', conta resgatada na Venezuela

Segundo ela, a força empregada foi tanta que acabou quebrando um dedo

26.06.26 16h02

MUNDO

Venezuela receberá apoio do Acnur com assistência humanitária e distribuição de suprimentos

Apoio inclui envio de ajuda, distribuição de suprimentos de emergência e atuação conjunta com autoridades

26.06.26 15h34

SANÇÕES ECONÔMICAS

EUA suspende sanções contra Venezuela para facilitar operações de resgate

Todas as transações relacionadas às operações de socorro às vítimas do terremoto estão autorizadas até 23 de outubro

26.06.26 14h39

FORÇA-TAREFA

Ao menos 17 países enviam equipes de resgate à Venezuela após terremotos

Agência humanitária da ONU declarou que levar busca e resgate ao local é a "prioridade absoluta"

26.06.26 14h34

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Itamaraty acompanha caso de paraense capturado por forças russas na Guerra da Ucrânia

Ministério das Relações Exteriores informou que presta assistência consular à família de Herik Ferreira Soares, de 23 anos, natural de Castanhal

22.06.26 16h10

DIREITOS HUMANOS

Cantora iraniana é condenada a 74 chibatadas por fazer show sem hijab

Além da punição física, Parastoo Ahmadi e oito integrantes de sua equipe foram proibidos de realizar atividades artísticas e de viajar

20.06.26 15h00

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda