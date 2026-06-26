Venezuela tem mais de 50 mil desaparecidos após terremotos
Número de mortos passa de 500
Mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas após os fortes terremotos que atingiram a Venezuela, disse o chefe humanitário da Organização das Nações Unidas (ONU) à AFP, acrescentando que acredita que o número de mortos provavelmente "aumentará consideravelmente".
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"Esta é uma operação de resgate extremamente complexa. Há mais de 50 mil pessoas desaparecidas e mais de 500 mortas; portanto, buscar sobreviventes nos escombros é uma tarefa colossal", disse Tom Fletcher à AFP em entrevista em Genebra.
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