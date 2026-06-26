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Avião de pequeno porte atinge arranha-céu mais alto de Pequim e mobiliza equipes de emergência

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um buraco na fachada de vidro de um dos lados do arranha-céu, também conhecido como China Zun

Estadão Conteúdo

Um avião de pequeno porte atingiu nesta sexta-feira, 26, o CITIC Tower, edifício mais alto de Pequim, segundo relatos de uma testemunha e informações da imprensa local. O incidente provocou a retirada dos ocupantes do prédio e mobilizou policiais, bombeiros e equipes de resgate no distrito financeiro da capital chinesa.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um buraco na fachada de vidro de um dos lados do arranha-céu, também conhecido como China Zun. Até o momento, as autoridades chinesas não divulgaram informações sobre as causas da colisão nem se há vítimas.

Em entrevista à Associated Press um funcionário que trabalha no edifício afirmou que a aeronave colidiu com o prédio, acionando o alarme de incêndio. A fonte falou sob condição de anonimato por receio de represálias, já que acidentes desse tipo costumam ser tratados como assunto sensível pelas autoridades chinesas.

Testemunhas relataram movimentação intensa de policiais no entorno do prédio, além de caminhões do Corpo de Bombeiros e ambulâncias. Curiosos chegaram a se reunir no local para acompanhar a movimentação, mas foram orientados pelos agentes a deixar a área e interromper os registros em fotos e vídeos.

Com 108 andares, o CITIC Tower é o edifício mais alto de Pequim e tem formato inspirado em um antigo vaso chinês utilizado para servir vinho.

No mês passado, Pequim endureceu as regras para o uso do espaço aéreo e proibiu, na prática, a venda e a operação de drones de uso recreativo dentro da cidade.

*Com informações da Associated Press (AP).

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CHINA/PEQUIM/AVIÃO/COLISÃO/PRÉDIO
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