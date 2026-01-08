Venezuela liberta presos por razões políticas, incluindo estrangeiros

Um número significativo de presos políticos, incluindo estrangeiros, foi libertado na Venezuela, segundo anunciado nesta quinta-feira, 8, pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. Ele não deu detalhes tampouco informou quantas pessoas foram colocadas em liberdade.

"Em prol da convivência pacífica, o governo bolivariano, juntamente com as instituições do Estado, decidiu libertar um número significativo de cidadãos venezuelanos e estrangeiros", disse Rodríguez.

"Essas libertações estão ocorrendo neste exato momento", declarou à imprensa no Palácio Legislativo.

O líder parlamentar agradeceu ao ex-presidente do governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Catar, "que responderam prontamente ao apelo" da presidente interina, especificou.

"É um gesto unilateral do governo bolivariano", afirmou Rodríguez.

Apesar do anúncio, ao menos dois jornalistas estrangeiros foram deportados da Venezuela nos últimos dias. Mesmo quem tem visto de imprensa permanente está sendo impedido de entrar no país.