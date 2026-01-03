Venezuela fecha fronteira com Brasil, segundo diretor da Polícia Federal

A Venezuela fechou a fronteira com o Brasil, na manhã desse sábado (3), após os ataques dos Estados Unidos (EUA). A informação foi repassada diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Fernandes, em entrevista à imprensa. A divisa entre os países fica em Pacaraima, no estado de Roraima.

VEJA MAIS

“A PF observou redução no fluxo migratório e informou que a Venezuela fechou sua fronteira hoje”, disse Andrei à Globo. Ao Metrópoles, o diretor-geral da PF ressaltou que o trabalho pela população está acontecendo: “Nosso adido policial e adido adjunto estão na Embaixada do Brasil em Caracas, colhendo informações diariamente para assessorar a embaixadora e tentar antever movimentos. Por enquanto, todos estão em segurança. A Venezuela fechou a fronteira. O Brasil, não.”

Mais cedo, o Governo do Estado de Roraima publicou uma nota sobre o ocorrido. O órgão apontou que a área sempre manteve contato e relação amistosa com os países vizinhos. “O Governo de Roraima reforça a importância de que questões internacionais sejam conduzidas por meio de mecanismos diplomáticos e do diálogo, evitando qualquer escalada de conflito que comprometa a estabilidade e o bem-estar dos povos da região. O Estado se mantém à disposição para colaborar com as instâncias federais e com organismos internacionais, sempre que necessário”, declarou o comunicado.

Desde 2015, Roraima é a principal rota de entrada de venezuelanos no Brasil. Devido à crise política, econômica e social no país, a população busca por refúgio em terras brasileiras. Desde o início da manhã, agentes de segurança, como policiais militares e Exército, estão no marco onde ficam as bandeiras das nações, em Pacaraima.