Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Venezuela fecha fronteira com Brasil, segundo diretor da Polícia Federal

O diretor-geral da corporação, Andrei Fernandes, afirmou que o lado do Brasil permanece aberto

Lívia Ximenes
fonte

Venezuela fecha fronteira com Brasil nesse sábado (3) (Reprodução)

A Venezuela fechou a fronteira com o Brasil, na manhã desse sábado (3), após os ataques dos Estados Unidos (EUA). A informação foi repassada diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Fernandes, em entrevista à imprensa. A divisa entre os países fica em Pacaraima, no estado de Roraima.

VEJA MAIS

image Bombardeio dos EUA atinge cais na Venezuela
O ataque norte-americano ocorreu nesse sábado (3)

image Autoridades reagem a ataque dos EUA à Venezuela; veja
Autoridades brasileiras, governos estaduais e o próprio governo venezuelano se manifestaram após o ataque

image Ministro do Interior da Venezuela pede calma após ataques dos EUA
Diosdado Cabello solicitou à população que confie na liderança do país

“A PF observou redução no fluxo migratório e informou que a Venezuela fechou sua fronteira hoje”, disse Andrei à Globo. Ao Metrópoles, o diretor-geral da PF ressaltou que o trabalho pela população está acontecendo: “Nosso adido policial e adido adjunto estão na Embaixada do Brasil em Caracas, colhendo informações diariamente para assessorar a embaixadora e tentar antever movimentos. Por enquanto, todos estão em segurança. A Venezuela fechou a fronteira. O Brasil, não.”

Mais cedo, o Governo do Estado de Roraima publicou uma nota sobre o ocorrido. O órgão apontou que a área sempre manteve contato e relação amistosa com os países vizinhos. “O Governo de Roraima reforça a importância de que questões internacionais sejam conduzidas por meio de mecanismos diplomáticos e do diálogo, evitando qualquer escalada de conflito que comprometa a estabilidade e o bem-estar dos povos da região. O Estado se mantém à disposição para colaborar com as instâncias federais e com organismos internacionais, sempre que necessário”, declarou o comunicado.

Desde 2015, Roraima é a principal rota de entrada de venezuelanos no Brasil. Devido à crise política, econômica e social no país, a população busca por refúgio em terras brasileiras. Desde o início da manhã, agentes de segurança, como policiais militares e Exército, estão no marco onde ficam as bandeiras das nações, em Pacaraima.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Venezuela

Venezuela X EUA

Venezuela fecha fronteira com Brasil

Estados Unidos

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

POLÍTICA

Estados Unidos prometem trabalhar com lideranças da Venezuela se forem tomadas 'decisões certas'

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou que os EUA vão avaliar as lideranças venezuelanas

04.01.26 12h52

TRAGÉDIA

Mais 24 vítimas de incêndio na Suíça são identificadas, incluindo 11 adolescentes

A tragédia ocorreu na véspera de Ano Novo e deixou 40 mortos e 119 feridos

04.01.26 10h15

prisão federal

'Condições horripilantes': Maduro passa a noite na 'prisão dos famosos', em Nova York

Centro de Detenção Metropolitano (MDC), localizado no Brooklyn, abriga mais de 1,3 mil detentos

04.01.26 9h51

comunicado oficial

Venezuela: China pede libertação imediata de Maduro e esposa

Ministério das Relações Exteriores chinês afirma que a captura do presidente venezuelano e da primeira-dama viola direitos e normas internacionais

04.01.26 8h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

política

Trump descartou Bolsonaro depois de vê-lo como 'perdedor', diz ex-embaixador dos EUA

Feeley foi embaixador dos EUA no Panamá e hoje atua como diretor executivo do Centro para a Integridade da Mídia das Américas (CMIA)

29.12.25 10h12

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda