O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Venezuela aprova por unanimidade lei de anistia para presos políticos

A aprovação marca uma mudança drástica para a nação sul-americana, cujas autoridades negaram por décadas a existência de prisioneiros políticos

Estadão Conteúdo
fonte

Venezuela recebe novo governante (Federico Parra | AFP)

O legislativo da Venezuela aprovou nesta quinta-feira, 19, um projeto de lei de anistia que pode levar à libertação de políticos, ativistas, advogados e muitos outros, reconhecendo efetivamente que o governo manteve centenas de pessoas presas por motivações políticas.

A aprovação marca uma mudança drástica para a nação sul-americana, cujas autoridades negaram por décadas a existência de prisioneiros políticos. É a mais recente reversão de política após a incursão militar dos EUA no mês passado na capital do país, Caracas, para capturar o então presidente Nicolás Maduro.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que propôs o projeto de lei no final de janeiro, deve assinar a medida, que descreve a elegibilidade e as exclusões para que as pessoas recebam anistia.

"Não é perfeito, mas é um grande passo adiante", disse a legisladora da oposição Nora Bracho durante o debate. "Isso aliviará o sofrimento de muitos venezuelanos".

A medida deve beneficiar membros da oposição, ativistas, defensores dos direitos humanos, jornalistas e muitos outros que foram alvo do partido governante nos últimos 27 anos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

