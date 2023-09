Veja o ranking dos 10 piores pesadelos e o que eles revelam sobre nossos medos

Os pesadelos são uma experiência comum a todos, variando em frequência de pessoa para pessoa, mas, em algum momento, todos nós os enfrentamos, muitas vezes desde a infância. Em 2018, cientistas do Instituto Central de Saúde Mental da Alemanha conduziram uma pesquisa com cerca de 1,2 mil participantes para catalogar os pesadelos mais assustadores que eles conseguiram recordar.

Os resultados dessa pesquisa revelaram os 10 piores pesadelos que afligiram a maioria dos participantes. Ao agrupá-los com base em semelhanças, os pesquisadores concluíram que os pesadelos mais angustiantes geralmente envolvem situações ruins, mas realistas.

Michael Schredl, chefe do laboratório de sono do Instituto, explicou em uma recente entrevista à revista Insider que esses pesadelos estão relacionados a problemas que as pessoas enfrentam em suas vidas. Interpretação de sonhos é controversa e podem variar dependendo da escola de psicologia ou neurociência.

Veja a lista dos 10 piores e mais frequentes pesadelos

10. A praga: Este pesadelo envolve uma infestação de ratos, baratas ou cobras, representando o medo de doenças, sujeira e desordem. Cerca de 1,9% dos participantes consideraram esse tipo de pesadelo o pior.

9. A presença maligna: Nesse pesadelo, uma variedade de monstros do terror, como fantasmas, alienígenas, vampiros e demônios, aparecem. Geralmente esses sonhos representam, segundo o psicólogo suíço Carl Jung (1875-1961), "demônios" internos, ou manifestações da "sombra", que precisam ser enfrentados. Isso foi classificado como o pior pesadelo por cerca de 4% dos entrevistados.

8. A catástrofe: Sonhos com desastres naturais, como erupções vulcânicas, enchentes e desabamentos, podem expressar ansiedade social ou pessimismo em relação ao futuro. Cerca de 4,2% dos voluntários consideraram esse tipo de pesadelo o pior.

7. A apreensão: Pesadelos que envolvem uma sensação de que algo está errado e não pode ser identificado, representam preocupação e ameaça por uma fonte invisível, relacionados ao medo do desconhecido. Esse tipo de pesadelo foi escolhido como o pior por 6,8% dos participantes.

6. O desentendimento: Esses sonhos descrevem discussões não violentas que deixam claro que a pessoa se decepcionou com alguém querido, mas há a possibilidade de o descontentamento ser com uma faceta da própria personalidade do sonhador, afinal, como diz Jung, tudo o que está no sonho, todos os personagens fazem parte da mente do sonhador. Cerca de 9,6% dos voluntários tiveram esse tipo de pesadelo, mais comum em mulheres.

5. Doença e morte: Para 11,6% das pessoas com pesadelos angustiantes, o pior cenário enfrentado foi a sensação de grave adoecimento e morte de si mesmo ou de um ente querido, refletindo o medo da perda e do adoecimento.

4. A fuga: A sensação de ser perseguido por humanos, entidades malignas ou algo invisível é o pior pesadelo para quase 14% dos entrevistados. Esses pesadelos se relacionam também com o número 9, da presença maligna.

3. Os acidentes: Essa categoria abrange acidentes de carro, quedas e afogamentos, relatados por 15% dos entrevistados como o pior pesadelo.

2. A luta: Pesadelos de brigas físicas, envolvendo lutas com pessoas do círculo social ou desconhecidos, são significativos para 17,8% das pessoas, manifestando medo de violência, vulnerabilidade ou memórias passadas ou mesmo luta com aspectos indesejados da personalidade, os demônios internos, o que também se relaciona com o número 9, da presença maligna.

1. O fracasso: O medo de ser uma fraude é o pesadelo mais comum, presente em 18,2% dos casos, particularmente entre os homens. Sonhos de se atrasar para uma prova, ser vaiado ou urinar diante de colegas são exemplos desse tipo de pesadelo, refletindo insegurança, falta de adaptação social (estar nu ou mal vestido em local público). “Ter sua perfomance prejudicada por si mesmo enquanto outros te observam parece ser uma evidente manifestação da nossa insegurança e falta de autoestima”, especula Schredl na entrevista