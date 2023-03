Sonhar com fogo: o que significa o sonho

Sonhos com fogo são comuns. A depender do contexto da visão e, principalmente, sobre a experiência do sonhador, pode representar fonte de purificação e renovação, capaz de limpar o caminho para um novo começo.

Além disso, em muitas culturas, o elemento é um símbolo poderoso e pode ser uma representação da energia vital. Veja algumas interpretações para quem sonha com fogo.

Fogo dentro de casa

Se no sonho o fogo surgir dentro de casa é possível que o sonhador esteja em busca de força e novas paixões.

Ver as chamas

Se na visão astral você ver as chamas ou ter contato com a destruição, espere por transformação na vida pessoal.

Queimaduras

Se presenciar acidentes com esse fogo, no sonho, os astros indicam período de caos e perigo. É um sinal de alerta para a pessoa que está sonhando, especialmente se o fogo estiver fora de controle ou causando danos.

Pessoa salva

Se você salvar ou ser salvo das chamas, pode estar relacionado a emoções intensas, como raiva ou desejo. Por exemplo, sonhar com uma chama brilhante pode representar a presença de uma paixão ardente na vida da pessoa que está sonhando.

No entanto, se você sonhou com fogo e está se sentindo confuso ou preocupado com o significado do seu sonho, é recomendável buscar orientação de um profissional, como um terapeuta ou um especialista em sonhos, que possa ajudá-lo a entender melhor as mensagens que seu subconsciente está tentando transmitir.