Sonhar com ex: o que significa o sonho

É muito provável que já se tenha sonhado com um antigo relacionamento. A depender do contexto e dos detalhes específicos dessa visão pode trazer diferentes significados. No entanto, em geral, sonhar com um ex pode ser interpretado como uma manifestação do seu subconsciente sobre o seu passado amoroso e suas emoções em relação a essa pessoa.

Nem sempre é fácil superar um término. Nesse momento, é válido processar a cena, as emoções e pensamentos sobre relacionamentos passados e sobre sua vida amorosa atual. É importante lembrar que um sonho não é necessariamente uma indicação de sua realidade ou de suas emoções atuais, mas pode ser uma oportunidade para explorar e resolver quaisquer sentimentos não resolvidos em relação ao seu passado amoroso.

Ter contato com o ex

Ver um ex em um sonho pode indicar que você ou a outra pessoa sente falta de um relacionamento passado ou que esteja refletindo sobre as lições aprendidas a partir dessa experiência. Se estiver feliz em ver o ex no sonho, isso pode indicar que estás pronta(o) para deixar o passado para trás e seguir em frente.

Beijar um ex

Se na visão você trocar beijos com o ex pode ser que esteja se sentindo sozinha e pensando em um relacionamento passado como uma fonte de conforto. No entanto, é importante lembrar que um sonho não é necessariamente um reflexo da realidade e que esses sentimentos podem ser apenas temporários.

Sexo com ex

Se no contato astral com o ex você transar com ele/ela não necessariamente tem uma conexão direta com a pessoa em si. No entanto, serve de alerta para resolver quaisquer emoção não resolvida em relação ao relacionamento passado.

Ver um ex com outra pessoa

Se o/a ex estiver na companhia de com um companheiro(a) no sonho é sinal de que você está liberta (a) ao novo. Deixe as inseguras de lado em relação às suas próprias perspectivas de relacionamento.