Sonhar com morte: o que significa o sonho

Sonhar com a morte pode ser uma experiência intensa e perturbadora. Mas você sabia que existem diferentes interpretações para esse tipo de sonho? A dependendo do contexto e das emoções presentes nessa visão pode ter outras representações. O Liberal.com separou algumas delas. Veja o que significa sonhar com morte.

Sonhar que está morrendo

Se no sonho você ter a visão de que está morrendo, pode ser interpretado como uma representação simbólica de uma grande mudança ou transformação em sua vida. Pode ser que esteja passando por um momento de transição, deixando para trás velhos padrões e comportamentos para começar algo novo. Também pode ser um sinal para refletir sobre certas atitudes ou crenças que já não servem mais.

Ver outra pessoa morrendo

Por outro lado, se presenciar uma pessoa morrendo na visão astral é sinal de que está se sentindo impotente ou incapaz de ajudar alguém que está passando por um momento difícil. Talvez esteja preocupado com a saúde ou bem-estar de alguém próximo ou esteja lidando com problemas de relacionamento que estão afetando essa pessoa.

Se presenciar a morte de um animal

Caso seja um animal morrendo, no sonho, pode ser interpretado necessidade de por fim em coisas íntimas. Relacionamento, sair de emprego ou até mesmo mudar de residência. É uma fuga de algo que você esteja passando no momento.

Morte por acidente

Se na visão astral você presencial uma morte por acidente, uma das interpretações é sinal para prestar mais atenção à própria segurança e bem-estar. Não se coloque em risco desnecessário ou talvez seja necessário ser mais cuidadoso ao tomar decisões importantes.