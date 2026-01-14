Capa Jornal Amazônia
Veja a lista dos 75 países afetados com a suspensão de vistos de imigração nos Estados Unidos

A lista foi organizada pelo Estadão. Confira!

Estadão Conteúdo
fonte

Decisão de derrubar tarifas de 40% sobre produtos brasileiros saiu nesta quinta-feira (20) (Foto: MELINA MARA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O Departamento de Estado dos Estados Unidos suspendeu o processamento de solicitações de visto de imigração para 75 países, incluindo o Brasil. A informação foi publicada pela Fox News Digital e confirmada depois em postagens feitas pelo Departamento de Estado e pela secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, no X.

Segundo o site do Departamento de Estado, os EUA dispõe de duas categorias de vistos: não imigrante e imigrante. A primeira categoria é destinada a viagens temporárias, como atletas em competições, visitantes a negócios e estudantes. Já o visto de imigrante é emitido para quem deseja residir permanentemente nos EUA, como quem se casa com um cidadão americano ou trabalha de forma permanente no país.

Veja a lista completa abaixo:

Afeganistão Albânia Argélia Antígua e Barbuda Armênia Azerbaijão Bahamas Bangladesh Barbados Belarus Belize Butão Bósnia Brasil Mianmar Camboja Camarões Cabo Verde Colômbia Costa do Marfim Cuba República Democrática do Congo Dominica Egito Eritreia Etiópia Fiji Gâmbia Geórgia Gana Granada Guatemala Guiné Haiti Irã Iraque Jamaica Jordânia Cazaquistão Kosovo Kuwait Quirguistão Laos Líbano Libéria Líbia Macedônia Moldávia Mongólia Montenegro Marrocos Nepal Nicarágua Nigéria Paquistão República do Congo Rússia Ruanda São Cristóvão e Névis Santa Lúcia São Vicente e Granadinas Senegal Serra Leoa Somália Sudão do Sul Sudão Síria Tanzânia Tailândia Togo Tunísia Uganda Uruguai Uzbequistão Iêmen

A publicação do Departamento de Estado informou que está suspensa a emissão de vistos de imigrante. Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não especificou se a medida se aplica a todos os vistos ou se há alguma exceção.

*Com informações da Associated Press.

