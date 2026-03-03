Israel diz que lançou novos ataques contra Teerã e Beirute
Os ataques contra o Líbano têm como alvo posições do Hezbollah
As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram nesta terça-feira, dia 3, que estão realizando ataques simultâneos contra alvos militares em Teerã e Beirute.
A ofensiva contra o Irã, executada em parceria com os Estados Unidos, teve início no sábado, dia 28. Essa operação resultou no assassinato do líder supremo do regime iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.
Os ataques direcionados ao Líbano têm como alvo principal posições do Hezbollah. O grupo, por sua vez, voltou a lançar foguetes contra o território israelense. Essa ação é vista como retaliação direta à ofensiva israelense contra o Irã.
Contexto dos Ataques Simultâneos
As informações sobre os ataques foram divulgadas pela agência de notícias Associated Press.
