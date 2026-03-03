Soldados israelenses estão 'operando no sul do Líbano', diz exército
O exército israelense afirmou que soldados estão operando no sul do Líbano enquanto os ataques contra o Hezbollah continuam. As tropas estão posicionadas em pontos próximos à fronteira, em uma "postura de defesa avançada".
Segundo o exército, trata-se de um desdobramento que faz parte de um esforço mais amplo para aumentar a segurança dos residentes no norte de Israel. Não há planos para evacuar os residentes israelenses das áreas fronteiriças.
Amazon
A Amazon informou nesta terça-feira (3) que teve dois data centers atingidos por drones nos Emirados Árabes Unidos. Outra instalação da empresa no Bahrein foi atingida por destroços de um drone. A Amazon disse que trabalha para recuperar a infraestrutura danificada. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA