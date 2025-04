Veja a lista das pessoas mais ricas do mundo em 2025 de acordo com a Forbes

O ano de 2025 mantém a supremacia dos grandes magnatas da tecnologia entre os mais ricos do mundo. Com fortunas que ultrapassam centenas de bilhões de dólares, esses bilionários dominam setores como inteligência artificial, comércio eletrônico, redes sociais e até o mercado de luxo. Confira a seguir quem são os dez nomes mais poderosos financeiramente e como eles construíram seus impérios.

1 - Elon Musk

Em 2025, o homem mais rico do mundo continua sendo Elon Musk, aos 53 anos. Fundador da Tesla e da SpaceX, Musk acumula uma fortuna impressionante de US$ 342 bilhões (R$ 1,947 trilhão). Seu império tecnológico se expande constantemente, com avanços na inteligência artificial, exploração espacial e veículos elétricos, consolidando seu domínio sobre a nova economia global.

2 - Mark Zuckerberg

Na segunda posição está Mark Zuckerberg, de 40 anos, que segue lucrando com o império do Facebook (agora Meta). Mesmo com desafios regulatórios e mudanças no comportamento dos usuários, sua fortuna atinge US$ 216 bilhões (R$ 1,231 trilhão), sustentada pelo domínio das redes sociais e investimentos em realidade virtual e inteligência artificial.

3 - Jeff Bezos

O terceiro colocado é Jeff Bezos, o visionário por trás da Amazon. Aos 61 anos, ele mantém sua posição entre os mais ricos, com uma fortuna de US$ 215 bilhões (R$ 1,226 trilhão). Mesmo após deixar o cargo de CEO da Amazon, sua influência no setor de tecnologia e comércio eletrônico continua inabalável, com investimentos em logística avançada e exploração espacial através da Blue Origin.

4 - Larry Ellison

Em quarto lugar, Larry Ellison, de 80 anos, segue como um dos gigantes do setor de tecnologia. Fundador da Oracle, ele acumula US$ 192 bilhões (R$ 1,094 trilhão), consolidando sua empresa como uma das líderes em computação em nuvem e bancos de dados empresariais.

5 - Bernard Arnault & Família

A quinta posição pertence a Bernard Arnault e sua família, donos do império de luxo LVMH. Aos 76 anos, o francês mantém sua fortuna em US$ 178 bilhões (R$ 1,015 trilhão), com marcas icônicas como Louis Vuitton, Dior e Moët & Chandon dominando o mercado de produtos premium.

6 - Warren Buffett

O lendário investidor Warren Buffett, de 94 anos, ocupa a sexta colocação. Seu império, a Berkshire Hathaway, mantém uma avaliação impressionante, garantindo a ele US$ 154 bilhões (R$ 878,8 bilhões). Conhecido por sua filosofia de investimentos a longo prazo, Buffett continua sendo uma referência para o mercado financeiro.

7 - Larry Page

Na sétima posição está Larry Page, cofundador do Google, com US$ 144 bilhões (R$ 820,8 bilhões). Aos 52 anos, Page colhe os frutos do império Alphabet, que vai muito além das buscas na internet, incluindo inteligência artificial, carros autônomos e computação quântica.

8 - Sergey Brin

Seu parceiro de longa data, Sergey Brin, aparece logo em seguida, na oitava colocação, com uma fortuna de US$ 138 bilhões (R$ 786,6 bilhões). Aos 51 anos, Brin segue influente nos bastidores do Google e em projetos futuristas de tecnologia.

9 - Amancio Ortega

O nono lugar pertence ao espanhol Amancio Ortega, de 89 anos, fundador da Zara e do grupo Inditex. Seu modelo de negócios revolucionou a moda mundial, e sua fortuna chega a US$ 124 bilhões (R$ 706,8 bilhões), consolidando-o como o empresário mais rico da Europa.

10 - Steve Ballmer

Fechando o top 10, temos Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft. Aos 69 anos, ele acumula US$ 118 bilhões (R$ 672,6 bilhões), impulsionado por seus investimentos na empresa de tecnologia e seu envolvimento no mundo dos esportes, incluindo a propriedade do time de basquete Los Angeles Clippers.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor executiva de OLiberal.com.)